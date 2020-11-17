Немецкое издание пишет, что Кишинев вырывается из-под российского влияния, и российской стороне нечем заманить его обратно на свою орбиту.

Победа прозападного реформатора Майи Санду на президентских выборах в Молдове стала разочарованием для Кремля. Но он сам виноват, что так случилось. Десятилетиями Москва пыталась крепко привязать Кишенов к своей орбите и заставить его не присоединяться ни к каким блокам.

Читайте такжеЗеленский поздравил Санду с победой на выборах президента МолдовыОб этом пишет Die Welt, добавляя, что с российской точки зрения, на это есть веские причины.

"В конце концов, этот румынский регион, оккупированный СССР в июне 1940 года, существует как независимая страна только из-за последствий пакта между Адольфом Гитлером и Иосифом Сталиным. Вряд ли можно представить более хрестоматийный пример зоны интересов на западном фланге России. Ведь Украина уже давно потеряна для Москвы", - говорится в статье.

Чтобы не позволить Кишиневу сблизиться с Западом, Москва традиционно возлагалась на карманных политиков, лояльных к Кремлю, вместо того, чтобы вести диалог со всем молдавским политическим классом. Проигравший в воскресенье Игорь Додон был одним из таких карманных политиков. Четыре года назад он принес Москве успех, хоть и с очень небольшим перевесом. Но экономика и общество Молдовы серьезно изменились за это время.

Читайте такжеAtlantic Council: Газовые реформы в Украине меняют всю Восточную ЕвропуЛьвиная доля внешней торговли страны теперь приходится на ЕС, который также отменил визы для молдован. Если еще в 2016 году гипотетическое вступление Молдовы в Евросоюз было спорным вопросом, то теперь этот курс поддерживают почти 60% населения. Эти настроения усилила также европейская поддержка строительства дорог, которое Брюссель профинансировал через займы для малого и среднего бизнеса.

Даже во время пандемии ЕС помог через программу поддержки молдавского сектора здравоохранения, выделив 90 миллионов евро. Москва же на этот раз лишь обещала экономическую помощь. И избиратели "не купились" на эти обещания Владимира Путина. Память о том, как Россия блокировала экспорт молдавской аграрной продукции с целью повлиять на страну, до сих пор жива.

Теперь Москве нужно найти общий язык с выпускницей Гарвардского университета Маей Санду. И она поступит правильно, если признает, что России на самом деле нечего предложить Молдове теперь.

Выборы президента Молдовы: что известно

В Молдове 15 ноября состоялся второй тур выборов президента.

По предварительным данным, на выборах победила кандидат от партии "Действие и солидарность", бывшая премьер-министр Санду, набравшая почти 60% голосов избирателей. Нынешнего главу государства Игоря Додона поддержали более 40% избирателей.

Действующий пророссийский президент Игорь Додон призвал своих сторонников к протестам выступая на митинге в Кишиневе.

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Перевод: Лесь Дымань