Соперница Лукашенко на выборах в Беларуси рассказала, как ей угрожали с украинского номера

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала, что ей звонили неизвестные и угрожали тюрьмой.

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В интервью «Настоящему времени» политик рассказала, что звонок привел ее в панику.

«Это был звонок с украинского номера: "Меня просили передать, что если вы сейчас не остановитесь, лучше остановитесь, иначе есть достоверная информация, что вас посадят в тюрьму, а детей заберут в детдом". Ну это такое, знаете, было так низко и подло. Я никогда с этим не сталкивалась и как мама, конечно, очень запаниковала. И решила: "Ну куда, это мои дети, и я должна их защищать", – отметила Тихановская.

Однако в конечном итоге она приняла решение продолжать борьбу.

«Объективных причин меня сажать в тюрьму или детей забирать в детдом нет. И если я приму какие-то меры безопасности, то этого можно будет избежать. Это был один аргумент в пользу того, что мне стоит идти дальше», – заключила Тихановская.

Напомним, в Беларуси накануне началось досрочное голосование на выборах президента, которое пройдет с 4 по 8 августа включительно.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа. Кроме Лукашенко на пост президента претендуют сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

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