Ресурсы оккупантов не являются безграничными.

Катастрофические человеческие потери уже глубоко укоренились в российском способе ведения войны, кремлевского правителя Путина они не остановят. Помочь Украине победить должен Запад.

Как говорится в статье Foreign Policy, сегодня одним из самых мрачных мест на планете является центральное хранилище останков погибших солдат в Ростове-на-Дону. В сети распространили фотографии, на которых можно увидеть, что оно серьезно перегружено. Еще больше тел оккупантов остались в украинских полях:

"Ужасная скорость, с которой россияне гибнут на фронте - гораздо выше, чем соответствующие украинские потери, хотя точные цифры держатся в секрете обеими сторонами - указывает на две тревожные истины о российском способе ведения войны".

Так, российское пренебрежение к человеческой жизни распространяется и на собственные войска - их постоянно используют в "мясных штурмах". А массовая гибель солдат является частью все более откровенной евгенической политики, целью которой является избавление РФ от "нежелательных элементов" и изменение конфигурации населения.

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Издание указывает на гораздо более высокие темпы гибели на войне бурятов, татар и тувинцев, тогда как жителей Москвы и Санкт-Петербурга пытаются уберечь от войны. Кроме того, на территории Российской Федерации практически опустели тюрьмы. Решающую роль в евгенической программе Москвы играют украинцы, которых намеренно переселили с оккупированных территорий, а на их место завезли русских.

"Десятки тысяч, если не сотни, похищенных детей русифицируют, чтобы лишить их любой украинской идентичности, что является четким отголоском нацистской политики евгеники, когда белокурых польских детей вывозили обратно в Рейх, чтобы их усыновили и превратили в немцев. Некоторые из украинских ребят уже достаточно взрослые для принудительного призыва в российскую армию - еще одно военное преступление в уже длинном списке", - говорится в статье.

Сейчас судьба войны фактически зависит от воли Запада поддержать Украину. В частности, решающими могут стать последние недели президентства Джо Байдена:

"Россия все еще имеет численное преимущество, но ее ресурсы не безграничны. Суицидальная российская стратегия ведения войны, хоть и является эффективной, но не является устойчивой в долгосрочной перспективе, особенно учитывая то, что российская экономика уже демонстрирует признаки огромного напряжения".

Потери России в Украине

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения захватническая армия РФ потеряла более 732 тысяч солдат.

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