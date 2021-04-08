Эксперт пояснил, что в случае российского наступления против Украины Словакии и Европе не стоит ждать ничего хорошего.

Ухудшение войны в Украине будет означать многочисленные угрозы для стран Европы, а также приближение зоны боевых действий к границам Словакии.

Об этом изданию Novy Čas рассказал Юрай Марушяк из Словацкой академии наук. Первого апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в стягивании войск к украинским границам. Переброску российских войск на эту территорию, а также в оккупированный Крым заметили и США на прошлой неделе.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Война с Украиной никому в России не выгоднаМарушяк замечает, что это не первое движение российских войск у украинской границы. А Кремль уже давно считает западные границы своей страны "местом с наибольшей угрозой военной атаки". Однако, по мнению словацкого эксперта, Россия часто проводит такие ротации войск, чтобы притупить внимание Запада и воспользоваться "усталостью" США и Европы от Украины, чтобы атаковать соседнюю страну.

"Угроз много: от перебоев в поставках газа в страны Европы до новой волны наплыва беженцев, которую особенно больно почувствуют соседи Украины", - сказал эксперт, напомнив, что Словакия принадлежит к числу таких соседей.

"Эскалация войны в Украине также поставит под вопрос нынешнюю структуру Европы включая принцип нерушимости границ", - добавил он.

Читайте такжеForeign Policy: Украине лучше держать позиции и ждать, когда Путина не станетМарушяк заметил, что Венгрия часто действует как ближайший политический партнер России. А значит нельзя исключать, что она захочет "использовать эту ситуацию в свою пользу". Словацкий эксперт также указал на то, что изменение баланса сил в Черном море - тоже вызов. Потенциальная война будет нарушением принципов отношений между странами Европы, в связи с Актом Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года.

Поэтому, по словам Марушяка, международное сообщество должно, прежде всего, вести переговоры как с Россией, так и Украиной об ослаблении напряжения.

"В то же время, нужно дать четко понять, что война и угроза суверенитету Украины неприемлемы. А все проекты сотрудничества с Россией включительно с "Северным потоком-2" будут под вопросом", - сказал он.

Стягивание войск России к границе Украины

30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ

Перевод: Лесь Дымань