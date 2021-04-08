Ухудшение войны в Украине будет означать многочисленные угрозы для стран Европы, а также приближение зоны боевых действий к границам Словакии.
Об этом изданию Novy Čas рассказал Юрай Марушяк из Словацкой академии наук. Первого апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в стягивании войск к украинским границам. Переброску российских войск на эту территорию, а также в оккупированный Крым заметили и США на прошлой неделе.
Читайте такжеGazeta Wyborcza: Война с Украиной никому в России не выгоднаМарушяк замечает, что это не первое движение российских войск у украинской границы. А Кремль уже давно считает западные границы своей страны "местом с наибольшей угрозой военной атаки". Однако, по мнению словацкого эксперта, Россия часто проводит такие ротации войск, чтобы притупить внимание Запада и воспользоваться "усталостью" США и Европы от Украины, чтобы атаковать соседнюю страну.
"Угроз много: от перебоев в поставках газа в страны Европы до новой волны наплыва беженцев, которую особенно больно почувствуют соседи Украины", - сказал эксперт, напомнив, что Словакия принадлежит к числу таких соседей.
"Эскалация войны в Украине также поставит под вопрос нынешнюю структуру Европы включая принцип нерушимости границ", - добавил он.
Читайте такжеForeign Policy: Украине лучше держать позиции и ждать, когда Путина не станетМарушяк заметил, что Венгрия часто действует как ближайший политический партнер России. А значит нельзя исключать, что она захочет "использовать эту ситуацию в свою пользу". Словацкий эксперт также указал на то, что изменение баланса сил в Черном море - тоже вызов. Потенциальная война будет нарушением принципов отношений между странами Европы, в связи с Актом Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1975 года.
Поэтому, по словам Марушяка, международное сообщество должно, прежде всего, вести переговоры как с Россией, так и Украиной об ослаблении напряжения.
"В то же время, нужно дать четко понять, что война и угроза суверенитету Украины неприемлемы. А все проекты сотрудничества с Россией включительно с "Северным потоком-2" будут под вопросом", - сказал он.
Стягивание войск России к границе Украины
- 30 марта Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
- По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и министра обороны Украины Андрея Тарана. Остин осудил последние агрессивные и провокационные действия РФ на востоке Украины и передал заверения в готовности поддерживать Украину в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму.
- Министр обороны США подчеркнул, что в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине и не допустят реализации агрессивных устремлений Российской Федерации в отношении Украины. В Кремле в случае развертывания американских войск на территории Украины пообещали "дополнительные меры".
- Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля провели прямой телефонный разговор - впервые после победы первого из них на выборах. Байден, в частности, заверил Зеленского, что Украина не останется наедине с агрессией России.
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