Встреча отменена на фоне усиления политической напряженности между Европой и Соединенными Штатами.

Запланированная встреча между главой внешнеполитического ведомства Европейского союза Кайей Каллас и госсекретарем Марко Рубио, которая должна была состояться в среду в Вашингтоне, была внезапно отменена.

Как пишет Associated Press, представители обеих сторон заявили, что встреча не состоялась из-за "проблем с расписанием". возникших на фоне усиления политической напряженности между Европой и Соединенными Штатами.

"Однако европейские чиновники заявили, что их застали врасплох, в частности, Каллас анонсировала свои запланированные переговоры с Рубио всего за два дня до этого", - пишет издание.

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Сама Каллас заявила в понедельник, что проведет переговоры с Рубио "по вопросам, которые представляют интерес для нас обоих", а для ЕС это в основном война России с Украиной и трансатлантические отношения.

"Очевидно, что заявления, поступающие из Соединенных Штатов, вызывают у нас беспокойство", — сказала она журналистам., при этом подчеркнув, что надеется, что отношения ЕС и США продолжат функционировать.

В офисе Каллас не ответили на вопросы о том, почему встреча была отменена в такие короткие сроки.

При этом высокопоставленный чиновник США сказал, что запланированная встреча, которая не была отражена в публичном графике Рубио, была отменена из-за "неизбежного конфликта в расписании".

Дипломатия США и ЕС

Европейские лидеры пытаются усовершенствовать "искусство убеждения", чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону. При этом политики пытаются найти баланс между тем, чтобы польстить Трампу, и тем, чтобы выбрать подходящий момент для отстаивания своей позиции.

В понедельник переговоры с президентом США Дональдом Трампом провел президент Франции Эммануэть Макрон, а сегодня встреча с Трампом запланирована у премьера Британии Кира Стармера.

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