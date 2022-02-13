Папа Римский Франциск также возобновил молитвы за мир в Украине.

Во Вселенском Патриархате состоялась литургия и молитва за мир в Украине.

Об этом сообщили в генеральном консульстве Украины в Стамбуле.

"Сегодня, 13 февраля 2022 года, в храме Святого Георгия во Вселенском патриархате при благословении и личном участии Его Святейшества Патриарха Варфоломея состоялась Божественная литургия и молитва за мир в Украине", - говорится в сообщении.

Кроме представителей генконсульства Украины в Стамбуле помолились представители генконсульств Греции, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Хорватии, украинской и крымско-татарской общины, слушатели украинских субботних школ Стамбула.

Напомним, 13 февраля Папа Римский Франциск возобновил молитвы за мир в Украине на фоне напряженной ситуации на российско-украинском приграничье.

Угроза вторжения России в Украину

Накануне СМИ сообщили, что ЦРУ и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.

Издание Politico со ссылкой на источники информировало, что президент США Джо Байден также сообщил союзникам, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Беларуси опровержение заявлений о готовящемся вторжении в Украину.

Представитель Пентагона Джон Кирби не смог подтвердить начало вторжения России на территорию Украины 16 февраля.

В то же время он добавил, что США считают, что "крупные военные действия могут произойти в любой день".

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