Во Вселенском Патриархате состоялась литургия и молитва за мир в Украине.
Об этом сообщили в генеральном консульстве Украины в Стамбуле.
"Сегодня, 13 февраля 2022 года, в храме Святого Георгия во Вселенском патриархате при благословении и личном участии Его Святейшества Патриарха Варфоломея состоялась Божественная литургия и молитва за мир в Украине", - говорится в сообщении.
Кроме представителей генконсульства Украины в Стамбуле помолились представители генконсульств Греции, Молдовы, Польши, Румынии, Словакии, Чехии и Хорватии, украинской и крымско-татарской общины, слушатели украинских субботних школ Стамбула.
Напомним, 13 февраля Папа Римский Франциск возобновил молитвы за мир в Украине на фоне напряженной ситуации на российско-украинском приграничье.
Угроза вторжения России в Украину
Накануне СМИ сообщили, что ЦРУ и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО о нападении России на Украину, которое, вероятно, может произойти в ближайшую среду, 16 февраля.
Издание Politico со ссылкой на источники информировало, что президент США Джо Байден также сообщил союзникам, что Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Беларуси опровержение заявлений о готовящемся вторжении в Украину.
Представитель Пентагона Джон Кирби не смог подтвердить начало вторжения России на территорию Украины 16 февраля.
В то же время он добавил, что США считают, что "крупные военные действия могут произойти в любой день".