CoronaVac стала второй китайской вакциной, применение которой одобрила ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

"Сегодня ВОЗ рекомендовала вакцину Sinovac для экстренного использования. Продукт Sinovac - это инактивированная вакцина, которая требует простых условий хранения, что делает ее удобной при наличии ограниченных условий", - сообщили в ВОЗ, передает DW.

Отмечается, что CoronaVac стала второй китайской вакциной, применение которой одобрила ВОЗ. Ранее организация рекомендовала к использованию вакцины Sinopharm.

Сейчас ВОЗ одобрила уже семь вакцин. Кроме китайских CoronaVac и Sinopharm в список вошли препараты Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna.

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Что известно о вакцине CoronaVac

Как пишет DW, более 200 миллионов доз вакцины компании Sinovac уже были доставлены в разные страны. Компания заявила, что, по ее оценкам, во всем мире было введено более 100 миллионов доз ее препарата.

Ранее в Sinovac Biotech отметили, что смогут выпускать до двух миллиардов доз вакцины в год после запуска третьего завода по производству препаратов. Представитель компании добавил, что ее третий производственный объект в Пекине начал культивировать клетки, в которых будет выращиваться вирус.

Вакцину CoronaVac используют и в Украине. Сейчас Украина получила уже 1,7 миллиона доз этого препарата. В частности, этой вакциной делают прививки в центрах массовой вакцинации, которые открылись в минувшие выходные в Киеве, Одессе и Львове.

Вакцинация против коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

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Автор: Александр Топчий