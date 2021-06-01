Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала для экстренного применения китайскую вакцину от коронавируса CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.
"Сегодня ВОЗ рекомендовала вакцину Sinovac для экстренного использования. Продукт Sinovac - это инактивированная вакцина, которая требует простых условий хранения, что делает ее удобной при наличии ограниченных условий", - сообщили в ВОЗ, передает DW.
Отмечается, что CoronaVac стала второй китайской вакциной, применение которой одобрила ВОЗ. Ранее организация рекомендовала к использованию вакцины Sinopharm.
Сейчас ВОЗ одобрила уже семь вакцин. Кроме китайских CoronaVac и Sinopharm в список вошли препараты Pfizer/BioNTech, Janssen, два варианта вакцины от AstraZeneca, а также Moderna.
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Что известно о вакцине CoronaVac
Как пишет DW, более 200 миллионов доз вакцины компании Sinovac уже были доставлены в разные страны. Компания заявила, что, по ее оценкам, во всем мире было введено более 100 миллионов доз ее препарата.
Ранее в Sinovac Biotech отметили, что смогут выпускать до двух миллиардов доз вакцины в год после запуска третьего завода по производству препаратов. Представитель компании добавил, что ее третий производственный объект в Пекине начал культивировать клетки, в которых будет выращиваться вирус.
Вакцину CoronaVac используют и в Украине. Сейчас Украина получила уже 1,7 миллиона доз этого препарата. В частности, этой вакциной делают прививки в центрах массовой вакцинации, которые открылись в минувшие выходные в Киеве, Одессе и Львове.
Вакцинация против коронавируса в Украине
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
- Прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в индийском Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer / BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX и вакциной AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.
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