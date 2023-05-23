Он поддержал усиление санкций против России.

Война в Украине вступает в критическую стадию, свобода должна победить.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак депутатам после саммита G7 в Японии, пишет Sky News. Он отметил, что приветствует более жесткие ограничения на экспорт, который помогает "российской военной машине", имея в виду дополнительные санкции, введенные Великобританией.

Премьер также подтвердил, что Великобритания будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. "Путин должен знать, что мы никуда не уйдем", - сказал он.

Видео дня

Как Великобритания помогает Украине

Великобритания с первых дней полномасштабной войны поддержала украинцев, начала оказывать ей помощь и призывала делать это другие страны.

Власти неоднократно говорили, что будут с Украиной до конца этой войны. Они передают украинской армии технику, оружие, а также обучают украинских военнослужащих.

Зимой сообщалось, что британцы уже предоставили Украине военную, гуманитарную и экономическую поддержку на сумму 4 миллиарда фунтов.

Также Великобритания входит в список стран, которые поддерживают передачу Украине истребителей F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: