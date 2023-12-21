Виктор Орбан заявил, что Россия не объявляла войну Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан усомнился в том, что полномасштабное вторжение России на Украину, которое привело к сотням тысяч жертв, следует называть "войной".

"Это военная операция", - цитирует Орбана издание Bloomberg. "Между двумя странами не было объявления войны. Когда Россия объявит войну, тогда и будет война".

В октябре Орбан встретился с Путиным в Пекине, став первым лидером ЕС, сделавшим это после того, как был выдан международный ордер на арест российского президента за предполагаемые военные преступления на Украине.

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На встрече с Путиным он назвал российское вторжение "военной операцией", хотя в четверг в Будапеште он сказал журналистам, что готов использовать слово "война", в том числе и в разговоре с российским президентом во время их следующей встречи.

"Мы должны радоваться, что не объявлена война, потому что тогда в России начнется всеобщая мобилизация", - сказал Орбан. "Я никому этого не желаю".

Позиция Орбана в ЕС – чем Будапешт разозлил Брюссель

Венгрия разозлила своих союзников по Европейскому союзу и НАТО тем, что поддерживает тесные отношения с Россией и пытается подорвать поддержку Украины, в том числе призывая отменить экономические санкции против Москвы.

Кроме того, Орбан заблокировал пакет финансовой помощи ЕС в размере 50 миллиардов евро для Украины, став единственным из 27 лидеров правительств ЕС, кто сделал это.

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