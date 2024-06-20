Сейчас Украина готовит второй саммит мира.

Украина готовит второй Саммит мира, но участие России в нем не будет иметь смысла, пока Кремль не пересмотрит свою позицию относительно войны. А для этого нужны военные поражения РФ, экономическое и дипломатическое давление на нее, заявил в интервью 24-му каналу советник председателя ОП Михаил Подоляк.

По его словам, Украина будет использовать все дипломатические инструменты, чтобы привлечь к участию в следующем саммите еще больше стран и объяснить им важность всех 10 пунктов украинской "формулы мира".

"Но есть один аргумент, который нельзя ничем изменить - тактические поражения России по линии фронта", - подчеркнул Подоляк.

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По его мнению, когда другие страны увидят, как Россия проигрывает на поле боя, они же будут инициировать обсуждение правил справедливого окончания войны.

"Для России должна существенно возрасти цена войны, то есть себестоимость того, что она делает на территории Украины, ну и вообще себестоимость жизни. Также важным является дипломатическое давление - объяснение того, что действия России существенно вредят национальным интересам разных стран в разных регионах, то есть не только территории Украины", - пояснил советник главы ОП.

По мнению Подоляка, Россия не изменит своего отношения к войне и не осознает, какие страшные преступления она совершает, пока не потерпит военное поражение.

"Россия в экзальтации, то есть она не осознает всего, что она делает. Она это осознает только в момент проигрыша и после того, как начнутся процедуры реабилитации через покаяние и россияне будут платить репарации. До этого момента они будут продолжать говорить о том, что имеют право убивать украинцев, уничтожать все, что касается украинской государственности", - отметил Подоляк.

Вместе с тем советник главы ОП убежден, что лично Владимир Путин в принципе не способен переосмыслить то, что он творит.

Перспективы переговоров с РФ

Как писал УНИАН, Россия не была приглашена на Глобальный саммит мира, который состоялся в Швейцарии на прошлой неделе и собрал более 90 стран мира. На саммит также не приехал Китай и многие другие нейтральные или дружественные Китаю или РФ страны - из-за того, что туда не позвали РФ.

Украинский посол в Сингапуре Екатерина Зеленко в интервью китайским СМИ заявила, что Украина может принять участие в саммите мира с участием РФ, который организует Китай. Но только при условии, что встреча будет базироваться на принципах уважения устава ООН и международного права.

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