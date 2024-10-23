Президент США подчеркнул, что Россия не победит в войне, которую развязала против Украины.

Президент США Джо Байден подтвердил, что Штаты предоставят Украине 20 миллиардов долларов в виде кредитов. Они будут погашены за счет процентов, полученных от замороженных российских активов.

"Другими словами, Украина может получить помощь, в которой она нуждается сейчас, без обременения налогоплательщиков. Эти кредиты поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну. И наши усилия дают понять: тираны будут отвечать за вред, который они наносят", – говорится в его заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Американский лидер отметил, что этим летом возглавлял усилия, направленные на то, чтобы объединить страны G7 для предоставления Украине 50 миллиардов долларов в рамках Чрезвычайной программы ускорения поступлений в бюджет, подкрепленной доходами от иммобилизованных российских суверенных активов.

Видео дня

По словам Байдена, после вторжения России в Украину страны G7 приняли "решительные меры для ареста российских суверенных активов" и обязались, что эти активы будут оставаться арестованными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который нанесла Украине.

Кроме того, Байден подчеркнул, что Россия не победит в войне:

"Победит народ Украины. Это еще одно напоминание Владимиру Путину, что мир объединился вокруг Украины – и Соединенные Штаты и наши партнеры по G7 будут продолжать стоять с ней на каждом шагу".

США предоставят Украине 20 млрд долларов кредита: детали

Президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении 23 октября, что Соединенные Штаты Америки решили предоставить Украине 20 млрд долларов кредита. По его словам, это средства, которые обеспечены замороженными российскими активами.

Издание Le Monde отмечало, что Соединенные Штаты хотят разделить этот кредит между экономической и военной помощью.

Вас также могут заинтересовать новости: