Боевые действия на Ближнем Востоке оттягивает внимание от преступлений Кремля в Украине.

В условиях тотальной войны между Израилем и ХАМАС Россия выступает скорее в качестве второстепенного героя, а не главного. Нет никаких доказательств того, что Москва непосредственно помогала или способствовала жестокому нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, несмотря на некоторые первые предположения. В дипломатическом плане Кремль также играет незначительную роль, не в силах разрядить метастазирующую напряженность

Издание The New York Times пишет, что прошедшая неделя наглядно продемонстрировала его периферийный статус. В то время как президент США Джо Байден отправился в Израиль в рамках интенсивной челночной дипломатии США на Ближнем Востоке, президент России Владимир Путин, прождав почти 10 дней, чтобы удостоить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху телефонным звонком, вместо этого отправился в Пекин.

В ООН российские официальные лица выражали сожаление по поводу жертв среди мирного населения и требовали прекращения огня по гуманитарным соображениям. Но это была не более чем демонстрация. Не имея рычагов влияния на конфликтующие стороны, Москва не может добиться освобождения заложников ХАМАСа или обеспечить гуманитарные коридоры, не говоря уже о прекращении боевых действий.

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Однако, несмотря на ограниченность своих возможностей, Россия становится одним из главных бенефициаров войны. При минимальных усилиях Москва извлекает выгоду из регионального хаоса, грозящего израильтянам и палестинцам разрухой. В трех ключевых областях - военная кампания против Украины, планы на Ближнем Востоке и глобальная война нарративов с западными государствами - Россия выигрывает от затянувшегося конфликта. Не прилагая особых усилий, Путин добивается своего.

Прежде всего, события в Газе отвлекают западных политиков и общественность от войны на Украине. Ведя упорное контрнаступление и подвергаясь непрекращающимся российским бомбардировкам, Украина вынуждена теперь делить эфир с Израилем и палестинцами. Опасения, что западные общества начали страдать от "усталости от Украины", достаточно реальные до 7 октября, будут расти и дальше. Для России это может стать долгожданной передышкой от постоянного внимания к ее преступлениям против Украины. На прошлой неделе, когда все внимание было приковано к Газе, смертоносный российский ракетный удар по украинскому городу Запорожье остался незамеченным.

Если внимание СМИ в дефиците, то и боеприпасы тоже. Байден пообещал, что Соединенные Штаты смогут поддержать потребности в безопасности как Израиля, так и Украины, и попросил у Конгресса 105 миллиардов долларов в виде чрезвычайного финансирования для их удовлетворения. Однако Израилю в конечном итоге может понадобиться оружие, которого сейчас не хватает Украине, включая вооруженные беспилотники и артиллерийские снаряды. Загнанная в ловушку войны на истощение, Россия, должно быть, радуется появлению нового и сложного для США конфликта, истощающего силы ее противников.

Более того, война в Газе грозит отсрочить, а то и вовсе сорвать усилия администрации Байдена по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. До этого перед Вашингтоном стояла непростая задача примирить разрозненные требования сторон, касающиеся гарантий безопасности со стороны США, гражданской ядерной программы Саудовской Аравии и судьбы палестинцев. Новый виток насилия теперь ставит под угрозу саму инициативу

Это не может не радовать официальные лица в Москве, которые всегда рассматривали Авраамские соглашения - соглашение между Израилем и рядом арабских государств, заключенное в 2020 году и открывшее путь к нормализации отношений с Саудовской Аравией, - как американский проект, который отодвигает Россию на второй план. Его срыв приносит России не только удовольствие от того, что Америка испытывает трудности. Москва имеет собственные планы сотрудничества с Саудовской Аравией в ядерной сфере, а также надеется помешать становлению арабо-израильского оборонного партнерства против Ирана, который становится все более близким партнером России.

Но самый большой приз Россия может получить в суде мирового общественного мнения. Позиция Москвы в отношении конфликта - Кремль отказался назвать нападение 7 октября "терроризмом" и обвинил в эскалации западные политические ошибки - соответствует настроениям населения на большей части Ближнего Востока. За банальными словами о мире, призывами к защите всех мирных жителей и признанием права Израиля на самооборону скрываются намеки на пропалестинскую позицию. В российских СМИ демонстрация страданий палестинцев в Газе занимает центральное место, а российские официальные лица подчеркивают гуманитарные проблемы, избегая при этом прямого осуждения ХАМАСа. Привязанность Москвы к палестинскому делу не нова, но Кремль стал выражать ее более открыто.

Однако российские стремления выходят за рамки Ближнего Востока. Изображая из себя Давида против западного Голиафа, Россия представила свою войну против Украины как "антиколониальную" борьбу, призванную положить конец глобальному господству Запада, и тем самым затронула сильное недовольство развивающихся стран высокомерием и лицемерием Запада. Реакция Кремля на войну в Газе, отделяющая его от однозначно произраильской позиции Вашингтона, призвана использовать эти чувства. Для России усиление разочарования в Западе и даже завоевание новых сторонников своего вызова мировому порядку - это авансы, которые стоят риска расстроить Израиль. То, что такая позиция играет на напряженности в Европе, является приятным побочным продуктом

Цинизм России во всем этом очевиден. В ООН Москва созвала экстренную сессию в связи с нападением на больницу в Газе - и это не считая того, что она уже 20 месяцев бомбит жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. Однако в странах, охваченных гневом и болью в связи с военными действиями Израиля в Газе, критика России вполне укладывается в предвзятые представления об Израиле и его западных сторонниках. На фоне племенного распределения боли трещины между развивающимся миром и Западом становятся все шире. Россия не упустит возможности еще больше углубить раскол

Поддерживая Украину в течение последних 600 дней, а теперь поддерживая Израиль в его самый тяжелый час, западные чиновники пытались убедить остальной мир в том, что глобальный порядок находится под угрозой, как и демократические ценности. Но пока Израиль и ХАМАС втягиваются в вихрь насилия, Запад далек от победы в битве нарративов. Война на Украине отошла на второй план, дипломатия под руководством США на Ближнем Востоке беспорядочна, а Запад и остальные сталкиваются друг с другом над пропастью взаимного непонимания. При таком положении дел Россия будет делать все возможное, чтобы извлечь выгоду.

Война между Израилем и ХАМАС - последние новости

После жестокого нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября Иерусалим бомбит базы террористов в секторе Газа. Также израильская армия планировала масштубную назеимную операцию, но постоянно ее откладывает.

По словам начальника штаба ЦАХАЛЮ наземное наступление откладывается из "стратегических соображений". Позже появилась инфомация, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху отложит ввод войск в сектор Газа, чтобы вести переговоры по освобождению заложников.

В ночь на 27 октября армия обороны Израиля совершила рейд в северную часть Газы с танками. Отмечается, что операция проведена в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий.

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