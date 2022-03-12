защитники опубликовали видео, как уничтожили российскую реактивную систему.

"Байрактар" уничтожил российскую реактивную систему залпового огня "Ураган".

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ и публикуют соответствующее видео.

"Мордо**кая армия потеряла РСЗО 9П140 "Ураган" в результате очередного удара Bayraktar TB2", - говорится в сообщении.

Война в Украине 2022

Напомним, Российская Федерация начала вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Известно, что военные РФ зашли в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, на сегодня путинские военные запускают ракеты в сторону Украины с территории Беларуси. Против РБ некоторые страны ввели санкции за соучастие во вторжении.

Также регулярно появляются сообщения о том, что Республика Беларусь может начать вторжение в Украину на стороне РФ. В сети публикуют фото и видео перемещения российской техники по территории РБ.

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