Во Франции признали незаконным учреждение "представительства" российских боевиков из оккупированного Донбасса.

Апелляционный суд во Франции постановил отменить государственную регистрацию как общественной организации так называемого "представительского центра" "ДНР" в городе Марсель.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Подтверждаю официально: апелляционный суд во Франции закрыл т. н. "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно. Ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрание членов запрещены. Мы долго боролись за это и победили. Благодарен суду за справедливое решение", - отметил глава МИД.

Представительство " ДНР " во Франции: что известно

В 2018 году суд французского города Экс-ан-Прованс отказался отменять государственную регистрацию как общественной организации "официального центра" ДНР" во Франции.

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Тогда отмечалось, что судьи не увидели в деятельности "центра" нарушений Венской Конвенции 1964 года (одного из основных нормативно-правовых актов в области дипломатического права).

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Автор: Виталий Саенко