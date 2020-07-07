Во Франции сформировали новое правительство, пять министров сохранили посты

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром Жана Кастекса.

Елисейский дворец объявил состав нового правительства Жана Кастекса.

Его задача - преодолеть коронавирусный кризис, худший кризис со времен Второй мировой войны, сообщает НВ со ссылкой на France24.

Пять министров сохранили свои кресла - это министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан, министр здравоохранения Оливье Веран, министр образования Жан-Мишель Бланкер, министр вооруженных сил Флоранс Парли.

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Пост министра внутренних дел вместо Кристофа Кастанера занял Жеральд Дарманен, до этого занимавший пост министра бюджета. Против Дарманена было открыто уголовное дело по факту предполагаемого изнасилования женщины в 2009 году. Политик опроверг обвинения, и они были сняты в 2018 году. Но в начале 2020 года апелляционный суд распорядился возобновить расследование.

Адвокат Джулиана Ассанжа Эрик Дюпон-Моретти, известный также победами во многих судебных процессах, возглавил Министерство юстиции.

Как сообщал УНИАН, 3 июля французское правительство ушло в отставку в полном составе после провала партии президента на местных выборах.

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром Жана Кастекса и поручил ему сформировать правительство.

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