"Запаниковал": власти Миннесоты допускают, что водитель Вечирко не специально въехал в толпу протестующих

Перед инцидентом Вечирко заехал на заправку, выгрузил бензин и поговорил с владельцем.

Пока нет никакой информации, которая бы наводила на мысль о том, что водитель Богдан Вечирко намеренно въехал в толпу протестующих. Предположительно, ДТП произошло из-за паники.

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Как сообщает «Голос Америки», такое заявление во время брифинга сделал Комиссар департамента здравоохранения Миннесоты Джон Херрингтон.

«Он превышал скорость ... он увидел толпу сначала и запаниковал», - заявил Херрингтон в понедельник. Вечирко сказал, что «увидел, как перед ним упала велосипедистка и он нажал на тормоза .... Нет информации, которая бы наводила на мысль, что это было сделано намеренно».

Херрингтон ранее заявлял, что по камерам наблюдения складывалось впечатление, что грузовик ехал по автостраде через 40 минут после того, как там были установлены ограничительные барьеры. Машина объехала ограничения.

Губернатор штата Том Уолц подчеркнул, что по имеющимся доказательствами, автострада еще не была заблокирована в то время, когда Вечирко ехал. «Большинство толпы защищало его», - добавил Уолц.

Перед инцидентом Вечирко заехал на заправку, выгрузил бензин и поговорил с владельцем. Это видно по записям камеры наблюдения, о которых первым сообщил канал ABC News.

Владелец заправки Лонни Маккиртер сказал изданию, что Величко делал доброе дело для заправки и общины, ведь многие АЗС в регионе закрылись.

«Не думаю, что он намеренно заехал на автостраду, чтобы ранить людей, - сказал Маккиртер. - Он всегда считает на безопасность и он действительно пытался помочь нам, потому что у нас немного заправок».

1 июня сообщалось, что в Миннеаполисе водитель многотонного бензовоза на большой скорости въехал в толпу демонстрантов. Водителем машины оказался человек с украинским именем Богдан Вечирко. Его взяли под арест без права выхода под залог.

В результате инцидента не пострадал никто, кроме водителя.

Как сообщал УНИАН, в Миннеаполисе после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским начались протесты. Люди сожгли полицейский участок, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Офицер полиции Дерек Човин, который принимал участие в задержании Флойда, арестован. Протесты охватили всю страну. По меньшей мере 25 городов ввели комендантский час.

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