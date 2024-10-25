Услуга для Си: Путин просил Маска не активировать Starlink на Тайване, - WSJ

Сейчас Тайвань обозначен в сервисе Starlink как "вскоре доступный" для покрытия.

Миллиардер Илон Маск поддерживает регулярные контакты с правителем РФ Владимиром Путиным. Во время одного из диалогов диктатор попросил бизнесмена не активировать интернет-сервис Starlink на Тайване.

Как говорится в большом расследовании The Wall Street Journal, эта просьба была сделана в контексте отношений РФ с Китаем. Как известно, Москва все больше полагается на Пекин в обход международных санкций. Запрос Путина Маск получил как услугу для китайского лидера Си Цзиньпина, учитывая чувствительность вопроса суверенитета Тайваня для Китая.

Сейчас Starlink не имеет разрешения на предоставление интернет-услуг на Тайване, поскольку тайваньские власти накладывают определенные ограничения на деятельность иностранных спутниковых операторов. Поэтому Тайвань обозначен в сервисе Starlink как "вскоре доступный" для покрытия.

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Контакты Маска и Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, американский миллиардер Илон Маск поддерживает контакты с правителем России Владимиром Путиным с конца 2022 года.

Связи бизнесмена и российского диктатора подтвердили несколько официальных лиц из США, Европы и России. Как выяснили журналисты, Макс и Путин "разговаривают о бизнесе, личных темах и геополитических вопросах, возникающих на фоне усиления напряженности между Россией и Западом".

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