Китайские власти точно руководствуются собственными интересами, считает представитель ГУР Минобороны Украины.

Диктатор Владимир Путин посетил Китай, и последствия этого визита для китайской стороны будут лучше, чем для российской.

КНР - это страна, которая точно руководствуется собственными интересами, а не прихотями диктатора, которому осталось находиться у власти не так уж долго, поделился мнением представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в интервью "Эспрессо".

"Последствия (визита Путина, - Ред.) для Китая будут лучше, потому что Китай использует эту ситуацию, в частности, для того, чтобы усилить свое влияние в мире, в том числе и на территории Российской Федерации. РФ, как сырьевой придаток глобальной экономики, где бы ни появлялась, на нее в первую очередь смотрят, как на источник дешевых ресурсов, ресурсов со скидкой", - отметил собеседник.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Китае - что сообщалось

В Пекине 18 октября начался международный форум " Один пояс, один путь". Владимир Путин приехал на мероприятие и встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. СМИ писали, что на форум приезжал двойник Путина и "сдавал экзамен" руководству Китая на профпригодность.

По сведениям журналистов, двойник отвечал так, чтобы максимально показать преданность идее "разворота на Восток" и готовность угождать руководству КНР буквально во всем.

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