ЕСПЧ рассматривал дело о границах ответственности владельцев аккаунтов в социальных сетях из-за неприемлемых комментариев третьих лиц под постами.

ЕСПЧ впервые указал, что владелец учетной записи в социальной сети имеет особые обязанности по контролю за комментариями третьих лиц под постами, если решает сделать свой аккаунт публичным, предоставляет возможность комментировать любому, и публикует контент, который потенциально способен спровоцировать язык ненависти.

Об этом сообщила судья Европейского суда по правам человека от Украины Анна Юдковская.

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По словам Юдковской, ЕСПЧ рассматривал дело о границах ответственности владельцев аккаунтов в социальных сетях из-за неприемлемых комментариев третьих лиц под постами.

Заявителем выступил французский депутат местного уровня и кандидат на выборы в парламент. Он был осужден за разжигание вражды из-за того, что немедленно не удалил комментарии третьих лиц с языком ненависти под своим постом в Facebook, в котором критиковал своего политического оппонента. Язык ненависти касался мусульманской общины, которая в комментариях была ассоциирована с преступностью в городе и приравнена к группе "наркоторговцев и проституток".

"По мнению ЕСПЧ, сознательно сделав свой аккаунт в Facebook общедоступным, и позволив, таким образом, своим друзьям, всего 1829 лицам, размещать там комментарии, заявитель был обязан следить за содержанием опубликованных комментариев. Кроме того, он не мог не знать, что его сообщение, скорее всего, привлечет комментарии политического характера, которые должны были отслеживаться им еще тщательнее. Суд не увидел нарушения Конвенции в осуждении заявителя, который не удалял соответствующие комментарии в течение 6 недель", - написала Юдковская.

При этом, отметила Юдковская, с таким выводом не согласилась одна судья. По ее мнению, применение "производной" ответственности владельца аккаунта в Facebook является угрозой для свободы слова, прежде всего в случае публичных лиц с очень большим количеством "друзей".

"Вывод об отсутствии нарушения статьи 10 Конвенции возлагает на владельца аккаунта тяжелую обязанность контроля и способен превратить его в цензор слов, написанных на его стене", - добавила Юдковская.

Подобное решение суда в Австралии

Как сообщает BBC, высший суд Австралии 8 сентября решил, что медиа ответственные за комментарии пользователей на своих страницах в социальных сетях. В постановлении суда говорится, что, создавая общедоступную страницу Facebook и размещая там новостной контент, СМИ "способствовали, поощряли и тем самым помогали публикации" комментариев пользователей.

Эксперты отмечают, что это решение может иметь последствия для всех, кто имеет большое количество подписчиков в сети - частных лиц и компаний - а не только для издателей новостей.

Ответственность в Украине

В соответствии со ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каждый имеет право свободно выражать свое мнение.

В соответствии со ст. 34 Конституции Украины каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

Как пишет Factor.Media, согласно ст. 277 Гражданского кодекса, не являются предметом судебной защиты оценочные суждения, мнения, убеждения, критическая оценка определенных фактов и недостатков, которые, будучи выражением субъективного мнения и взглядов, нельзя проверить на предмет их соответствия действительности (в отличие от проверки истинности фактов) и опровергнуть, что соответствует прецедентной судебной практике Европейского суда по правам человека при толковании положений ст. 10 Конвенции.

Кроме того, наряду с информацией или данными, подлежащими проверке, ст. 10 Европейской Конвенции по правам человека защищает и взгляды, критические замечания или предположения, правдивость которых не может быть подвергнута проверке на достоверность.

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Автор: Александр Топчий