Белый дом подтверждает, что президент США Джо Байден посетит Польшу накануне годовщины российского вторжения в Украину.

Почему именно Польшу? Во-первых, визит непосредственно в Украину является опасным для Байдена. Понимаем, что могут устроить россияне, если президент США приезжает к нам. А Польша — ближе всего к Украине и является относительно безопасным местом для его пребывания. При этом я бы не исключал, что первая леди США Джилл Байден посетит какие-то западные регионы Украины. Ведь у нее уже был подобный визит, и, возможно, он запланирован и на этот раз.

Во-вторых, для этого визита была выбрана Польша, а не, например, Румыния, возможно, из-за того, что Польша после 24 февраля приняла наибольшее количество украинцев. Также именно Польша первой начала оказывать нам полноценную военную поддержку.

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Есть ожидания, что этот визит президента США будет иметь, скорее, информационную цель. Мы помним, что именно в Варшаве он последний раз делал свое заявление, которое многие считают новой Фултонской речью. То есть той, что в свое время начала холодную войну. Возможно, объявление о визите Джо Байдена в Польшу 20-22 февраля, то есть за несколько дней до годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, является раскруткой нарратива о том, насколько важным будет заявление Байдена в Варшаве. Ведь эти даты - самое подходящее время для такой речи.

Штаты более жестко "возьмутся" за Китай и РФ и действительно будут гораздо активнее противостоять мировым диктатурам.

Также стоит ожидать, что речь Байдена будет касаться не просто поддержки Украины, а и шагов союзников. Скорее всего, в саму годовщину США объявят о новом транше поддержки Украины. Речь может идти и о будущем в НАТО для Украины. В частности, какой период рассматривается США для вступления нашей страны в Альянс.

Кроме того, можно вспомнить как накануне полномасштабного вторжения России американский лидер каждый вечер делал брифинги, во время которых предупреждал Украину о коварном плане россиян. Не исключено, что и через год Джо Байден в своем заявлении сделает определенные оговорки. Однако не думаю, что они будут касаться нового крупного наступления россиян. Скорее, это будет объявление нового состояния международных отношений.

То есть после провокаций Китая, после агрессии РФ мы ожидаем, что Штаты более жестко "возьмутся" за эти два государства и действительно будут гораздо активнее противостоять мировым диктатурам. Я бы ожидал от американского лидера именно такого объявления.

Визит Байдена в Польшу станет четким посылом США о том, что ни один сантиметр Альянса не будет отдан России.

Другими словами, речь может быть геополитической и очерчивать нарративы: кто мы, за кого мы стоим, против кого мы стоим. Визит Байдена в Польшу станет четким посылом США о том, что ни один сантиметр Альянса не будет отдан России, что Штаты будут вместе с восточной и центральной Европой. Такие месседжи лучше делать именно из Европы, а Польша как раз воспринимается как предпоследняя баррикада.

Кроме того, не исключено, что во время визита Байдена в Польшу может состояться его встреча с президентом Зеленским. И это, к слову, очень ярко продемонстрирует, как лидеры демократического мира могут свободно приезжать друг к друга, в отличие от бункерного деда Путина, который оказался в изоляции.

И еще очень важно – должны надеяться – что с такой встречи украинскому президенту удастся привезти боевые самолеты. Не просто позицию относительно того, что США не против их передачи другими союзниками, а решение о готовности американцев их передать.

По моему мнению, заседание контактной группы "Рамштайн" - только первый шаг, во время которого формируется "коалиция самолетов". А уже в выступлении Байдена в Польше, возможно, услышим объявление о предоставлении нам крупнейшей партии истребителей F-16.

Александр Краев, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма"