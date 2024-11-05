Пока неизвестно, примет ли он подобное решение.

Некоторые члены команды кандидата в президенты США Дональда Трампа посоветовали ему преждевременно объявить о победе, если он получит достаточный перевес в ключевых штатах.

Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на близкое окружение политика. Советники сказали, что он ничего не потеряет, если заявит о победе, имея преимущество в несколько сотен тысяч голосов в Пенсильвании. Пока неизвестно, прислушается ли он к их советам.

В то же время даже самые "драчливые" союзники бывшего президента, в частности экс-стратег Белого дома Стивен Бэннон, советуют ему не делать заявлений перед сном, чтобы потом "не выглядеть дураком".

Видео дня

Издание отмечает, что в последние дни команда Трампа демонстрировала уверенность в его победе, что повысило ожидания его избирателей и создало основу для заявлений о "краже выборов" если Харрис победит. Преждевременное объявление победы также может повлиять на ситуацию.

Выборы в США

Как известно, сегодня в 50 американских штатах (и округе Колумбия) проходят выборы нового президента. Особенно внимательно следят за штатами, которые "колеблются" - Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Согласно данным RealClearPolitics, сейчас бывший американский лидер опережает Харрис в большинстве таких штатов.

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