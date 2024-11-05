Некоторые члены команды кандидата в президенты США Дональда Трампа посоветовали ему преждевременно объявить о победе, если он получит достаточный перевес в ключевых штатах.
Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на близкое окружение политика. Советники сказали, что он ничего не потеряет, если заявит о победе, имея преимущество в несколько сотен тысяч голосов в Пенсильвании. Пока неизвестно, прислушается ли он к их советам.
В то же время даже самые "драчливые" союзники бывшего президента, в частности экс-стратег Белого дома Стивен Бэннон, советуют ему не делать заявлений перед сном, чтобы потом "не выглядеть дураком".
Издание отмечает, что в последние дни команда Трампа демонстрировала уверенность в его победе, что повысило ожидания его избирателей и создало основу для заявлений о "краже выборов" если Харрис победит. Преждевременное объявление победы также может повлиять на ситуацию.
Выборы в США
Как известно, сегодня в 50 американских штатах (и округе Колумбия) проходят выборы нового президента. Особенно внимательно следят за штатами, которые "колеблются" - Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.
Согласно данным RealClearPolitics, сейчас бывший американский лидер опережает Харрис в большинстве таких штатов.