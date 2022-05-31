Инженер добавил, что гордится тем, что его аппараты использовали в Нагорном Карабахе и в Украине.

Благодаря украинскому опыту у турецкого производителя беспилотников "Байрактар" существенно выросли заказы и соответственно прибыли.

Bayraktar TB2 прекрасно показал себя в бою против российской бронетехники и артиллерии, поэтому "весь мир" стал заказывать такое мощное оружие. Об этом заявил конструктор Сельчук Байрактар, соучредитель стамбульской компании "Baykar", производящая беспилотники, сообщает Reuters.

"Bayraktar TB2 делает то, что должен – уничтожает некоторые из передовых зенитных и артиллерийских систем, а также бронетехнику. Весь мир - покупатель", - сказал конструктор журналистам на выставке в Баку.

Инженер добавил, что гордится тем, что его аппараты использовали в Нагорном Карабахе и в Украине.

"Это незаконное вторжение, поэтому TB2 помогает уважаемому народу Украины защищать свою страну", – отметил Байрактар.

Конструктор также добавил, что лазерное оружие, которым несколько недель назад щеголял кремль, заявляя, что оно способно ослеплять спутники и уничтожать беспилотники, против TB2 недейственно. По словам Байрактара, дальность действия такого лазерного оружия ограничена.

Напомним, что в Литве добровольцы за три дня собрали 5 млн евро для закупки для Украины нового беспилотника "Байрактар". Заказчиком перед Турцией выступит литовское Минобороны.

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