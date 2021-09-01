По данным ВМС, крушение произошло во время обычного полета.

Вертолет MH-60S Военно-морских сил (ВМС) США, размещенный на авианосце "Авраам Линкольн", разбился в 111 км от города Сан-Диего в Калифорнии.

Об этом сообщает Тихоокеанский флот США в Twitter. Причины инцидента и информация о жертвах не приводятся.

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По данным ВМС, крушение произошло во время обычного полета. "Происходят поисково-спасательные операции с привлечением нескольких подразделений береговой охраны и флота с воздуха и на поверхности. Подробная информация будет опубликована по мере доступности", - говорится в сообщении ВМС, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая