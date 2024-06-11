Это привело к эвакуации посетителей.

Во вторник, 11 июня 2024 года, в Версальском дворце во Франции вспыхнул пожар. Об этом сообщает Reuters.

Представитель дворца заявил, что пожар привел к эвакуации посетителей из одного из самых оживленных туристических объектов Франции. После этого его взяли под контроль.

"Приехали пожарные. Больше нет ни дыма, ни пламени, и коллекции не нанесен никакой ущерб", – добавил он.

Отмечается, что Версальский дворец был построен в 17 веке для короля Людовика XIV. Здание было главной королевской резиденцией до Французской революции и свержения монархии в 1789 году.

Пожары в достопримечательностях Франции

15 апреля 2019 года в Париже произошел разрушительный пожар в Нотр-Дам-де-Пари, известном также как Собор Парижской Богоматери. Это один из самых знаменитых соборов в мире, основанный в 1162 году.

Сообщалось, что на момент пожара в Соборе Парижской Богоматери проводились ремонтные работы. В СМИ звучала информация, что огонь мог вспыхнуть именно из-за этого.

Однако главный архитектор по вопросам сохранения исторических памятников Филипп Вильнев отметил, что когда произошел пожар, на площадке не было ни одного работника.

Через два года после пожара стало известно, что части здания укрепили, и Собор готов к реставрации.

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