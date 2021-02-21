Власти Черногории заявляют, что планируют также закупить китайскую вакцину Sinopharm и вакцину Pfizer-BioNTech.

Черногория начала вакцинацию против коронавируса дозами российской вакцины "Спутник V", которую подарила ей соседняя Сербия.

Читайте такжеСтепанов показал, как грузят "индийскую" вакцину для Украины (видео)Об этом сообщает "Европейская правда".

Органы здравоохранения заявили, что первым прививку в субботу получил 66-летний житель дома престарелых в прибрежном городе Рисан. Следующими были два врача, работающие в этом же доме престарелых.

Черногория, страна с населением около 620 тысяч человек, сообщила о более чем 70 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 и 939 случаев смерти.

Власти Черногории заявляют, что планируют также закупить китайскую вакцину Sinopharm и вакцину Pfizer-BioNTech.

Сербия решила подарить Черногории 4 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Черногория ранее выдала разрешение на ввоз в страну российской вакцины.

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Автор: УНИАН