Правительство Британии надеется ввести первую дозу Оксфордской вакцины 2 миллионам человек в течение двух недель.

Власти Британии планируют начать прививки вакциной от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая разработала препарат совместно с Оксфордским университетом, с 4 января.

Читайте такжеТурция заявила об эффективности китайской вакциныОб этом со ссылкой на The Sunday Telegraph сообщает "Европейская правда".

"По данным издания, вакцина будет одобрена британским медицинским регулятором за несколько дней", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правительство Британии надеется ввести первую дозу оксфордской вакцины или вакцины Pfizer/Biontech 2 миллионам человек в течение следующих двух недель.

"Публикацию издания прокомментировало Министерство здравоохранения Британии. Оно заявило, что регулирующему органу MHRA нужно время для проведения оценки вакцины AstraZeneca", - подчеркивает издание.

"Теперь мы должны дать MHRA время для выполнения своей важной работы, и мы должны дождаться его решения", - заявила пресс-секретарь министерства.

В первой половине января в Британии планируют открыть центры массовой вакцинации, под которые будут переоборудованы конференц-залы и спортивные объекты.

Оксфордская вакцина не требует хранения при сверхнизких температурах и стоит дешевле, чем препарат Pfizer/Biontech.

Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса препаратом Pfizer/Biontech.

Что этому предшествовало

Правительство Британии решило распространить максимальный уровень карантинных ограничений на большее количество районов Англии, где обнаружили новый штамм коронавируса.

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Автор: УНИАН