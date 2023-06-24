Журналисты публикуют аудиозапись, которая, как утверждается, сделана внутри СИЗО: на ней слышны свист и крики.

Ряд российских Телеграмм-каналов и правозащитников сообщил о бунте заключенных в СИЗО Москвы "Водник". Об этом пишет Sota, Avtozak, ВЧК ОГПУ.

В качестве доказательства начавшегося бунта в СИЗО публикуют аудиозапись с криками людей, сделанную, как утверждается, в исправительном учреждении.

"Источник ВЧК-ОГПУ рассказал о бунте заключенных в московском СИЗО "Водник". Аудиозапись сделана там только что. Сейчас к бунту подключается Бутырка", - говорится в сообщении.

В "Воднике" содержатся политик Владимир Кара-Мурза, а также фигуранты дела "Весны" Валентин Хорошенин и Евгений Затеев.

В Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили, что информация о бунтах в двух СИЗО Москвы не соответствует действительности.

Как Пригожин вербовал "зэков" на войну против Украины

Ранее ЧВК "Вагнера", организовавшая мятеж в РФ, набирала бойцов на украинский фронт из числа заключенных российских колоний. Затем этим начали заниматься официальные структуры Минобороны РФ.

Владелец частной военной компании "Лига" (ранее ЧВК "Вагнера") Евгений Пригожин лично вербовал заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины. Потенциальным боевикам он предлагал денежное вознаграждение и помилование.

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