Кандидаты изменили свой пол в заявлениях.

В мексиканском штате Тласкала политическая партия Fuerza Por México пыталась зарегистрировать кандидатов-мужчин в качестве женщин на предстоящих выборах, заявив, что они трансгендеры.

Об этом пишет Vice.

Теперь их обвиняют в том, что они пытаются обойти закон о гендерном равенстве.

Изначально партия зарегистрировала 25 мужчин и 17 женщин в качестве кандидатов в главы муниципалитетов. Им дали 48 часов для замены четырех кандидатов.

Читайте такжеВ Одессе женщина терроризирует судью: считает его своим мужем и шлет "клубничку"Вместо этого кандидаты изменили свой пол в заявлении, чтобы сравнять распределение между 21 женщиной и 21 мужчиной.

"Изменили свой пол" еще 14 кандидатов на другие должности.

Координатор мексиканской сети транс женщин в Тласкале Паола Хименес назвала инцидент «подозрительным» и была одним из главных активистов, обвинявших партию в возможных фальсификациях на выборах.

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Автор: Людмила Жерновская