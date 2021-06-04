В мексиканском штате Тласкала политическая партия Fuerza Por México пыталась зарегистрировать кандидатов-мужчин в качестве женщин на предстоящих выборах, заявив, что они трансгендеры.
Об этом пишет Vice.
Теперь их обвиняют в том, что они пытаются обойти закон о гендерном равенстве.
Изначально партия зарегистрировала 25 мужчин и 17 женщин в качестве кандидатов в главы муниципалитетов. Им дали 48 часов для замены четырех кандидатов.
Читайте такжеВ Одессе женщина терроризирует судью: считает его своим мужем и шлет "клубничку"Вместо этого кандидаты изменили свой пол в заявлении, чтобы сравнять распределение между 21 женщиной и 21 мужчиной.
"Изменили свой пол" еще 14 кандидатов на другие должности.
Координатор мексиканской сети транс женщин в Тласкале Паола Хименес назвала инцидент «подозрительным» и была одним из главных активистов, обвинявших партию в возможных фальсификациях на выборах.
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