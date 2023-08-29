Там утверждают, что Папа Франциск якобы призвал "не превозносить империалистическую логику".

Святой Престол попытался объяснить недавнюю скандальное заявление Папы Римского Франциска относительно "великой России", которой возмутились многие украинцы.

Руководитель пресс-центра Ватикана Маттео Бруни заявил, что Папа Франциск якобы призвал "не превозносить империалистическую логику", пишет Vatican News.

"Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в большом культурном и духовном наследии России, и, конечно, не превозносить империалистическую логику и государственных деятелей, упомянутых для обозначения определенных исторических периодов", – сказал Бруни.

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По его словам, Франциск просто хотел похвалить положительные аспекты духовной и культурной истории России, когда он хвалил российских императоров Петра и Екатерину Вторую.

Скандальное заявление Папы Римского

25 августа Папа Римский напомнил россиянам об их имперском прошлом в положительном смысле этого выражения во время Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге. Его итоги и главные цитаты папы сразу разошлись по СМИ РФ и были опубликованы архиепархией Божией Матери в Москве. В заявлении он поблагодарил российскую молодежь за ее "способ быть русскими", а также призвал не забывать, что российское общество - наследники "великой матушки России".

В Министерстве иностранных дел Украины резко высказались относительно скандального обращения Папы Римского Франциска к российской молодежи.

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