Высота установленной елки превышает 25 метров.

В Вашингтоне установили рождественскую елку. Елка установлена перед зданием американского парламента.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Высота установленной елки превышает 25 метров. Дерево преодолело более семи тысяч километров, а на дорогу ушел почти месяц. Елку назвали "Сахарный медведь". В ближайшие несколько дней ее украсят, а в начале декабря проведут традиционную церемонию зажигания новогодних огней.

Подготовка к празднику в Украине:

С 11 декабря 2021 года в Киеве на ВДНХ откроется ежегодный парк зимних развлечений "Зимняя страна". Всего будет 20 развлекательных локаций. На центральной площади будет 15-метровая праздничная елка, а рядом обустроят фотозоны.

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На установленном катке одновременно смогут кататься до 500 посетителей. Оранжерею превратят в стеклянный домик, а гостей ждет мюзикл.

В одном из павильонов на период новогодних праздников будут экспонировать елочные игрушки прошлых веков и предметы праздничного быта. Еще один павильон отдадут под парк сказочных героев.

В этом году главную елку страны на Софийской площади украсят по тематике Рождества – с вертепом и шатром.

Автор: Елена Коваленко