Мотивы нападения выясняются, полиция ищет свидетелей инцидента.

Три человека погибли, еще три получили ранения в результате стрельбы на северо-западе столицы США.

Как сообщает NBC News, по данным полиции, погибшие – молодые люди. Раненые были госпитализированы, их жизням сейчас ничего не угрожает.

Камера наблюдения запечатлела автомобиль, который использовался в нападении. Как сообщают в полиции, в машине находились несколько подозреваемых. Предположительно, стреляли несколько человек. Остается неясным, возникла ли перестрелка между людьми на улице и неизвестными в автомобиле. На месте инцидента нашли пистолет.

Мотивы нападения выясняются, полиция ищет свидетелей инцидента.

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Автор: Дмитрий Захаров