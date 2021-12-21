По предварительным данным, причиной аварии стало падение якоря.

Турецкий танкер USICHEM потерпел крушение возле Стамбула и заблокировал пролив Босфор. Движение кораблей и лодок приостановили.

Об этом пишет KEGM.

По предварительным данным, причиной аварии стало падение якоря, из-за чего танкер остановился.

Читайте такжеСтала известна возможная судьба скандального танкера "Делфи"Танкер USICHEM был загружен подсолнечным маслом и направлялся по проливу Босфор на юг. Причины падения якоря пока неизвестны.

Над восстановлением движения в проливе работают специалисты.

Как сообщал УНИАН, ранее на Морском вокзале в Одессе женщина угнала яхту и врезалась на ней в пирс. Злоумышленница, которая была под воздействием наркотиков, заявила, что хотела на судне попасть в Николаев.

Также на эту женщину дважды в течение года составляли админматериалы за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

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