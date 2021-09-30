Запрет вступит в силу через два месяца после административной проверки, требующей подписи президента Джо Байдена.

Комиссия по международной торговле США постановила, что Philip Morris International и Altria должны прекратить продажу и импорт в страну системы нагрева табака IQOS (айкос).

Комиссия признала IQOS, производимые Philip Morris и продаваемые Altria в Соединенных Штатах, нарушающими два патента конкурирующей Reynolds American, дочерней компании British American Tobacco, которая производит систему для нагревания табака Glo, вейпы Vype и Vuse, сообщает CNBC.

Запрет на импорт и продажу вступит в силу через два месяца после административной проверки, требующей подписи президента Джо Байдена. Philip Morris заявила, что планирует обжаловать решение торгового агентства, а представитель Altria сообщил, что обе компании работают вместе над планами на случай непредвиденных обстоятельств.

"Мы по-прежнему считаем, что патенты RJR недействительны и что IQOS не нарушает эти патенты", - прокомментировал представитель Altria.

Altria выпустила устройство IQOS на рынок в США два года назад, но начала разработку продукта более десяти лет назад, до отделения Philip Morris International от компании. Устройство позиционируется как такое, что нагревает табак, не сжигая его, и якобы дает пользователям такую же дозу никотина, но с меньшим количество вредных веществ, нежели при курении обычной сигареты.

Читайте также"Рада не IQOS-friendly": Стефанчук призвал депутатов не курить в парламентеPhilip Morris продает устройство на десятках международных рынков и предоставила Altria лицензию на его реализацию в США.

British American Tobacco, материнская компания Reynolds American, уже подала аналогичные судебные иски против Philip Morris на нескольких международных рынках. Однако суды Великобритании и Греции встали на сторону Philip Morris в этих спорах.

Ранее, 30 апреля 2019 года американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов разрешило продажу систем нагревания табака IQOS на территории США и констатировало, что IQOS выделяет значительно меньше вредных веществ по сравнению с обычными сигаретами.

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Автор: Катерина Комолова