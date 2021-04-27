18 марта не курить в кулуарах их уже просил Стефанчук.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков попросил народных депутатов не курить в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая внеочередное заседание Верховной Рады.

"По требованию ваших же коллег обращаюсь ко всем народным депутатам, особенно тем, кто использует IQOS. В кулуарах нет таблички "IQOS-free" или "Friendly zone". Пожалуйста... Чтобы мы потом это видео не демонстрировали уважаемым журналистам, не было примеров того, как народные депутаты сами нарушают закон", - сказал председатель ВР.

Курение в Верховной Раде: что этому предшествовало

18 марта первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук призвал депутатов не курить в парламенте.

Во время заседания ВР народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Лукашев заявил: "Я бы хотел обратить коллективное внимание депутатов на то, что возле правого входа в сессионный зал потерял сознание полицейский. Потому что он задыхается от того запаха, который идет от айкосов. В кулуарах нельзя находиться".

По словам Лукашева, сотрудник охраны обратился к нему с просьбой привлечь внимание к этой ситуации, потому что он "не может дальше выполнять свои профессиональные обязанности".

Позже Лукашев также добавил, что "журналисты... постоянно также нарушают это правило и в мужском туалете сделали невозможную атмосферу".

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Автор: Татьяна Поляковская