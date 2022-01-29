Задержанный заявил, что "отрубить голову змее в сердце нации" ему приказал Бог.

В американском штате Канзас правоохранители задержали мужчину по имени Скотт Мерриман, который планировал убить президента страны Джо Байдена.

Об этом сообщает издание The Daily Beast. Согласно сообщению, злоумышленника задержали во время поездки из штата Канзас в город Гейгерстаун, штат Мэриленд.

Во время задержания Мерриман заявил, что "отрубить голову змее в сердце нации" ему приказал Бог.

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Он также сообщил правоохранителям, что "должен передать послание президенту Байдену и посоветовать ему вернуться к Богу (или пойти в ад), потому что людям надоел раскол в стране".

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