Нэнси Зальцман приговорили к 42 месяцам тюрьмы и штрафу в размере 150 тысяч долларов.

В США вынесли приговор соосновательнице секс-секты "Нексиам" (NXIVM) Нэнси Зальцман.

Об этом сообщает NBC News.

67-летнюю женщину признали виновной в преступном сговоре с целью хищения персональных данных.

Ее приговорили к 42 месяцам тюрьмы, штрафу в размере 150 тысяч долларов и частичной конфискации имущества.

"Сегодняшний приговор привлекает обвиняемую к ответственности за свои преступления, и мы надеемся, что он принесет некоторую защищенность женщинам, которые стали жертвами", - говорится в заявлении исполняющего обязанности прокурора США Касулис.

Зальцман сядет в тюрьму в январе 2022 года, поскольку сейчас она ухаживает за больной матерью.

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Организация NXIVM возникла как компания, которая предлагала потребителям платные семинары по саморазвитию. Для того, чтобы попасть на занятия, нужно было предоставить свои обнаженные фото и другие компрометирующие материалы, чтобы гарантировать молчание участников по окончании программы.

Критики отмечали, что компания работает по принципам сетевого маркетинга и "пирамидальному" принципу, а также имеет признаки харизматического культа.

Как выяснилось, в NXIVM было построено целое тайное общество, где практиковался рабский труд и сексуальная эксплуатация. У лидера секты Кита Раньера были секс-рабыни, которых клеймили его именем.

Что стало с лидером секты NXIVM

В октябре прошлого года лидера NXIVM Кита Раньера приговорили к 120 годам тюремного заключения.

Установлено, что Раньер создал себе гарем из женщин, которых обращали в сексуальное рабство, клеймили, заставляли сидеть на жестких диетах на грани голодания и вытягивали из них деньги.

В ходе судебного процесса были заслушаны 15 жертв "Нексиам". При этом 50 человек выступали за освобождение лидера культа, ссылаясь на то, что он и его организация якобы улучшили им жизнь. Суд также потребовал с Раньера штраф в размере 1,75 миллиона долларов.

Автор: Денис Прядко