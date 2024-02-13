Ей грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Россиянка канадского происхождения Кристина Пузырева в суде США признала себя виновной в отправке компонентов для военной техники в Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США.

"Пузырева признала себя виновной в сговоре по отмыванию денег за свою роль в схеме по отправке компонентов, используемых в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), системах управляемого ракетного оружия и другом оружии, субъектам, находящимся под санкциями в России", - говорится в заявлении Министерства юстиции.

Отмечается, что это дело является одним из многих, координируемых через оперативную группу KleptoCapture Министерства юстиции США, которая была создана для обеспечения соблюдения санкций, экспортных ограничений и других мер в ответ на вторжение России в Украину, которое началось в феврале 2022 года.

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По данным прокуратуры, Кристина Пузырева, которой было предъявлено обвинение, отмывала деньги от имени нескольких подставных компаний в Бруклине для отправки электроники американского происхождения в Россию.

Отмечается, что в случае вынесения приговора Пузыревой грозит максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Американские компании вооружали Путина

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки арестовали троих человек, которые незаконно приобретали и отправляли в Россию электронные компоненты. Часть из этих товаров использовалась оккупационными войсками РФ в войне против Украины.

Арестованные Николай Гольцев, Салимджон Насриддинов и Кристина Пузырева вывезли в Россию полупроводники, интегральные схемы и другие электронные компоненты двойного назначения - всего за год было вывезено более 300 партий запрещенных товаров на сумму около 7 миллионов долларов США.

Для реализации схемы обвиняемые использовали два зарегистрированных в Бруклине юридических лица — SH Brothers Inc. и SN Electronics Inc. Некоторые электронные компоненты и интегральные схемы, отправленные через SH Brothers, были обнаружены в российской технике, которая попала в руки Украины.

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