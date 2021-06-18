Байден подписал закон, объявляющий конец рабства в США федеральным праздником.

Американский президент Джо Байден подписал закон о признании федеральным праздником Дня отмены рабства в США.

19 июня будет отмечаться конец рабства, сообщает USA Today.

Сама церемония подписания документа была проведена в Восточной комнате Белого дома: после Байдена его подписали вице-президент Камала Харрис и ключевые законодатели.

"Великие нации не игнорируют свои самые болезненные моменты, они принимают их. Вспоминая эти моменты, мы начинаем исцеляться и становиться сильнее", - прокомментировал подписание закона Байден.

15 июня члены Сената Конгресса США единогласно одобрили проект закона, который закрепляет статус федерального праздника за Днем отмены рабства, а уже на следующий день этот документ утвердила Палата представителей. Только 14 конгрессменов-республиканцев выступили против него.

BREAKING: Pres. Biden signs bill establishing Juneteenth as a federal holiday. https://t.co/9kpu90QEQ1pic.twitter.com/TKDaBdaCsy — ABC News (@ABC) June 17, 2021

Отмена рабства в США

День 19 июня известен в США как День свободы или День освобождения. Это знаменует день, когда федеральные войска прибыли в Галвестон, штат Техас, 19 июня 1865 года, чтобы добиться освобождения афроамериканцев, которые все еще находились в рабстве после окончания Гражданской войны в 1861-1865 годах.

Сейчас День освобождения уже отмечают на своем уровне 49 из 50 штатов, за исключением Гавайев, а также федеральный округ Колумбия.

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Автор: Олег Давыгора