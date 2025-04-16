Ранее о возможной отправке войск КНДР непосредственно в Украину сообщило ГУР.

Россия планирует использовать военных КНДР для войны на территории Украины. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко на своей странице в Telegram.

"Но россияне будут манипулировать и отмечать, что военные КНДР воюют на "российской территории по российской конституции", поскольку они вписали себе в конституцию украинские земли. Военные КНДР будут в российской форме, так же как и на Курщине", - написал Коваленко.

Он также отметил, что кроме военных, Россия так же активно завозит из КНДР и "трудовую силу". По словам Коваленко, речь идет о молодежи от 18 до 25 лет. За каждого такого работника Северная Корея получает от Москвы от $1000.

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"Здесь Россия действует, так же как действовало советское правительство после корейской войны, привлекая дешевую рабочую силу из Кореи на производства, рассчитываясь с северными корейцами ресурсами.

Как правило, сами корейцы и их родственники получают меньшую часть денег, которые за их привлечение платит Россия властям КНДР", - добавил Коваленко.

Войска КНДР в Украине: что надо знать

Ранее ГУР МО Украины Андрей Черняк сообщил, что Россия может привлечь бойцов из КНДР для войны на территории Сумской и Харьковской областей. По его словам, сейчас 6 тысяч солдат Северной Кореи находятся в Курской области и продолжают воевать.

Он также отметил, что северокорейские войска активно развиваются. Сейчас они уже перестали штурмовать позиции Сил обороны Украины масштабно. Зато бойцы КНДР проводят штурмы, которые состоят из 1-2 человек.

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