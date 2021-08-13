Дети рассказали, что хотят найти в школе друзей, выучить буквы и цифры, а также научиться щелкать пальцами.

Сразу 15 пар близнецов пойдут в первый класс в одном из округов Шотландии. Инверклайд славится большим числом близнецов и двойняшек

Об этом сообщает ТСН.

Настоящий рекорд по числу близнецов, которые одновременно пойдут в школу, установили еще в 2015 году. Тогда насчитали 19 пар первоклассников. В прошлом же году в первый класс пошли лишь девять пар детей.

По традиции первоклашки собрались вместе, чтобы фотографироваться на память и пообщаться с прессой. Дети рассказали, что хотят найти в школе друзей, выучить буквы и цифры, а также научиться щелкать пальцами.

Как ранее сообщал УНИАН, в Чернигове 8 августа прошел традиционный фестиваль двойняшек и близнецов CheTwinsFest.

Участники праздника собрались на улице Святониколаевской, где состоялось построение фигуры в виде слова "twins", а также прошли развлекательные мероприятия и розыгрыш подарков. Организатором фестиваля четвертый год подряд выступает сообщество мультиродителей Чернигова CheTwins при поддержке управления культуры и туризма горсовета.

Автор: Анастасия Горбачева