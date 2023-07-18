Он был членом туристической группы.

Гражданин Соединенных Штатов Америки был задержан правоохранительными органами Северной Кореи. Как сообщает The New York Times со ссылкой на ООН, он был взят под стражу из-за несанкционированного пересечения границы во вторник.

Он пересек границу между обеими Кореями во время тура в Пханмуджон (Объединенная зона безопасности).

Командование ООН обратилось с заявлением, что идет работа с северокорейскими военными "над решением этого инцидента", однако не предоставило дополнительной информации.

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Добавим, что и ООН, и Народная армия Северной Кореи имеют собственных дежурных офицеров в Пханмуджоме, единственной точке контакта в демилитаризованной зоне между двумя Кореями протяженностью 250 километров.

На следующей неделе командование ООН разрешает туристическим группам в Объединенную зону безопасности, которая была создана в рамках перемирия 1953 года, которое остановило Корейскую войну 70 лет назад. Желающие могут посетить эту зону путешествуя из Южной Кореи в сопровождении безоружных солдат.

Задержание американцев в Северной Корее: что известно

Этот мужчина стал первым за пять лет гражданином США, который был задержан в Северной Корее за несанкционированное пересечение границы. Последний раз в 2018-м году Брюс Байрон Лоуранс был взят под стражу через месяц после своего незаконного въезда в страну из Китая.

В 2016-м году студента Отто Ф. Вармбира арестовали в Пхеньяне. Его обвинили в попытке украсть пропагандистский плакат со стены его отеля. Впоследствии Вармбира приговорили к 15 годам заключения. Через 17 месяцев в тюрьме его перевезли в штат Огайо в состоянии комы. Через неделю он умер.

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