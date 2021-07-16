Спасатели говорят, что он совершил "жесткую посадку".

Российские спасатели обнаружили пропавший в Томской области самолет Ан-28, совершавший рейс "Кедровый-Томск".

По данным МЧС России, в 13:00 поступило сообщением о срабатывании аварийного маяка самолета.

"В готовность приведена аэромобильная группировка МЧС России в количестве 100 человек с техникой высокой проходимости. Кроме того, к поискам привлечен Ми-8 МЧС России со спасателями на борту. Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолета. Рядом с бортом видят живых людей", - сообщали в МЧС.

Затем на месте жесткой посадки самолета приземлился вертолет со спасателями. Дополнительно из Томска направляют вертолеты для эвакуации пассажиров.

Читайте такжеС Ангелой Меркель в США произошел забавный конфуз (видео)В комментарии РБК пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области подтвердила, что все люди на борту самолета живы.

По информации Росавиации, система КОСПАС-САРСАТ (спутниковая поисково-спасательная система) передала информацию о срабатывании аварийного маяка системы на Ан-28 в 12:27. Воздушное судно на тот момент находилось в 160 км от населенного пункта Колпашево в Томской области. До этого экипаж не вышел на контрольную связь.

В России пропал самолет с пассажирами: что известно

Самолет авиакомпании "Сибирская легкая авиация" выполнял рейс по маршруту Кедровый-Томск, однако внезапно пропал с радаров.

В Росавиации говорят, что на его борту находились 17 человек: три члена экипажа и 14 пассажиров. В свою очередь, в МЧС сообщили, что в самолете были 19 человек: четыре члена экипажа и 15 пассажиров (в том числе два ребенка).

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Максимально виновным может грозить до двух лет тюрьмы либо штраф 300 тыс. рублей.

Самолет Ан-28 разработан КБ Антонова и эксплуатируется с 1984 года. По состоянию на начало июля этого года у российских авиакомпаний оставалось шесть самолетов этой модели, допущенных к перевозке пассажиров. Пять из них эксплуатирует "Сибирская легкая авиация", еще один - Камчатское авиационное предприятие.

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Автор: Катерина Комолова