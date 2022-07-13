Оказывается, идея переименовать "президента" в РФ назревала давно.

В России могут распрощаться с президентом. Конечно, не с самим Владимиром Путиным, а просто с термином "президент".

В Госдуме считают, что главу страны-агрессора лучше называть "правителем". Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин "президент" в значении главы исполнительной власти впервые использовали лишь в конце 18 века в США. В нашей стране по историческим меркам это вообще новое слово, и пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить на "правитель", - заявили в ЛДПР.

Оказывается, идея переименовать "президента" в РФ назревала давно. Как только не думали величать Путина: предлагали и вернуть титул императора, и генсек и тд.

Как объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, годами в России пытались навязать нарратив, что Путин - он как император,царственная особа, у которой не должно быть сроков завершения его полномочий.

"Будут именовать Путина правителем или императором, по сути все равно. От этого его суть не поменяется. Он был и есть обычным бункерным диктатором", - подытожили журналисты в сюжете.

Ранее в Кремле заявили, что предложение внести изменения в конституцию России и переименовать должность президента в "верховного правителя" будет рассмотрено.

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