Перед этим девушка сообщила матери, что ее куда-то увозит незнакомец.

В России в Нижегородской области разыскивают американскую студентку Кетрин Сироу, которая 15 июня сообщила маме, что ее куда-то везет неизвестный, попросила о помощи и перестала выходить на связь.

Об этом пишет Telegram-канал Lifeshot.

Предварительно, девушка поймала попутку.

Об исчезновении Кейт в полицию сообщил сотрудник университета Лобачевского, где она учится с 2019 года. Полицейские пытаются отследить маршрут американки по камерам.

Читайте такжеСупруги из Китая нашли похищенного сына спустя 26 лет (видео)Сообщается, что несколько недель назад американка увеличила грудь, чтобы нравиться мужчинам. Она была на медикаментах после операции.

Известно, что в США девушка четыре года служила морпехом.

Кроме того, отмечается, что пропадает Кетрин уже не в первый раз. Прошлым летом она уезжала в Питер и не выходила на связь около пяти суток.

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Автор: Катерина Шварц