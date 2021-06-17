В России пропала американка Кетрин Сироу / фото t.me/Lshot

В России в Нижегородской области разыскивают американскую студентку Кетрин Сироу, которая 15 июня сообщила маме, что ее куда-то везет неизвестный, попросила о помощи и перестала выходить на связь.

Об этом пишет Telegram-канал Lifeshot.

Предварительно, девушка поймала попутку.

Об исчезновении Кейт в полицию сообщил сотрудник университета Лобачевского, где она учится с 2019 года. Полицейские пытаются отследить маршрут американки по камерам.

В России пропала американка Кетрин Сироу / фото t.me/Lshot

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Известно, что в  США девушка четыре года служила морпехом.

Кроме того, отмечается, что пропадает Кетрин уже не в первый раз. Прошлым летом она уезжала в Питер и не выходила на связь около пяти суток.

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Автор: Катерина Шварц