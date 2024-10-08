В РФ 'охотятся' за детьми-квадроберами: психолог пояснил, адекватен ли запрет

Дети, которые имитируют животных, в России сами становятся жертвами буллинга.

В РФ подвергаются гонениям дети, которые увлекаются квадробингом (имитацией поведения животных), Госдума готовит законопроект о запрете движения, но психологи считают, что государству лучше не вмешиваться.

Как сообщает "Можем объяснить", движение "Ветераны России" обратилось к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой пресечь распространения среди детей и подростков явления квадробинг. Заявители утверждают, что это "потенциально опасное течение", которое калечит несовершеннолетних. В частности, способствует возникновению "девиантного поведения", а также искажает восприятие реальности. В Госдуме РФ даже готовят запрещающий законопроект, который предусматривает наказание за прогулки с ошейниками и поводками, прием пищи из мисок, посиделки в клетках и пр.

По данным журналистов, волну осуждения квадроберов запустила Z-певица Мия Бойка. В автономном округе ЯНАО, где проходил ее концерт, организаторы вывели на сцену 8-летнюю девочку, которая потерялась. Бойка прилюдно отчитала ребенка, который был в маске кошки. В защиту девочки выступили несколько медийных лиц, а против квардроберов - представитель РПЦ. В социальных сетях начали распространять видео о том, как квардроберы нападают на людей, а сами "дети-кошки" подверглись нападкам сверстников.

Видео дня

По мнению детского психолога проекта Without Prejudice, квадробинг - увлечение для детей младшего подросткового возраста.

"Оно связано с возрастными особенностями детей, когда есть потребность чем-то выделиться и вместе с тем прибиться к какой-то "стае", принадлежать к субкультуре. Это нормальный процесс взросления. С одной стороны, в квардробике нет ничего страшного, это даже можно рассматривать как хорошую зарядку. Но, когда дети заигрываются, у них может нарушаться коммуникация. Я бы задалась вопросом, почему ребенок не может выстроить отношения со сверстниками по-другому", — считает специалист.

Она отмечает, что случаются не совсем безобидные инциденты. Например, вместо нормальной человеческой речи несовершеннолетние предпочитают имитацию звериного "голоса". Бывает, дети отказываются есть из тарелок – вместо этого "лакают" еду как животные. Это, по словам психолога, свидетельствует о том, что ребенок "не видит границ".

"Понятийные границы должны расставлять родители, школа. Поддерживать то, что полезно, и не поддерживать то, что может нарушить коммуникацию. Государству с этим вообще ничего не надо делать. Пускай не лезет. Публичные обсуждения могут спровоцировать буллинг и сделать ребенка удобной мишенью", — акцентирует психолог.

В РФ запрещают квадробинг

Как сообщал УНИАН, квадробика — движение, участники которого (в основном, дети, подростки) имитируют поведение животных. В частности, перемещаются на четвереньках, используют маски, специальные костюмы, накладные хвосты.

Ранее сообщалось, что власти РФ хотят запретить квадроберов. По мнению депутатов Госдумы, дети, увлеченные этой субкультурой, якобы становятся жертвами некой пропаганды. Российские депутаты хотят ввести ответственность для родителей детей-квадроберов, вплоть до уголовной ответственности и лишения родительских прав.

Вас также могут заинтересовать новости: