"НАТО должен ответить конвенционными средствами, но этот ответ должен быть разрушительным", - сказал глава МИД Польши.

НАТО должен нанести "конвенционный, но разрушительный" удар по России, если она осмелится применить ядерное оружие.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Рау Збигнев для PAP.

"Насколько нам известно, Путин угрожает применением тактического ядерного оружия на территории Украины, а не атакой против НАТО. Что означает, что НАТО должен отвечать конвенционными средствами, но этот ответ должен быть разрушительным. И, думаю, именно этот сигнал НАТО сейчас присылает России", - сказал Збигнев.

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Министр предположил, что Россия может использовать псевдореферендумы на оккупированных территориях, как повод применить ядерное оружие.

Рау также отметил, что мобилизация в России скорее повлечет политическую дестабилизацию внутри страны, а не поможет достичь военных успехов на фронте.

Угрозы России использовать ядерное оружие: главное

Путин пригрозил всему миру ядерным оружием 21 сентября.

США предупредили страну-агрессора о последствиях. "Если Россия пересечет эту черту, последствия для нее будут катастрофическими", - заявили в Белом доме.

Бывший президент России Медведев уверен, что НАТО ничего не сделает, если РФ ударит по Украине ядерным оружием.

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