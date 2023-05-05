Он простоял с конца Второй мировой войны

В городе Глубчице в Польше был демонтирован "памятник Благодарности Красной Армии". Как сообщил Институт национальной памяти, постамент стоял там с 1945-го года.

Памятник был посвящен 676-м красноармейцам Первого Украинского фронта. Они полегли в боях за этот город недалеко от чешских границ в марте 1945-го года.

Глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий заявил, что Красная армия не была освободительницей, а также привела оккупационный режим на территорию Польши.

Видео дня

"1945 год в Польше, на Опольщине, в других регионах, не был годом столкновения между поработителями и освободителями. Это был не год столкновения между добром и злом, а год столкновения между злом и злом, между поработителями и поработителями, независимо от того, были ли они немецкими национал-социалистами или советскими коммунистами. С 1939 года они хотели уничтожить Польшу, они хотели уничтожить Центральную Европу", – отметил Навроцкий.

По его словам, "такие пропагандистские объекты не могут стоять на пространстве свободной, независимой и демократической Польши".

"Потому что это не памятник. Это - объект. Памятник должен иметь историческую, научную или эстетическую ценность. Он не исторический, поскольку касается событий, которых не было, потому что в 1945 году не было ни освобождения, ни героев от Красной Армии", – добавил Навроцкий.

"Декоммунизация Польши": что известно

Летом прошлого года в городе Мальборк, что на севере Польши, снесли памятник Советской Армии. Жители этого населенного пункта сами выступили против того, чтобы этот постамент находился в их крае.

Вас также могут заинтересовать новости: