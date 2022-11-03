К ним применили целый ряд карательных мер.

Полиция Варшавы назначила дисциплинарное наказание для своих сотрудников, которые в августе угрожали украинцу избиением.

Как сообщает RMF24 сотрудники получили "предупреждение о неполном служебном соответствии занимаемой должности".

Варшавские офицеры также не смогут получить повышение по службе в течение 12 месяцев. Кроме того, в течение этого времени они не могут получать премии и награды. Надбавка за выслугу лет также будет уменьшена на 20% в год. Однако, руководство офицеров не приняло решение о передаче дела в прокуратуру.

Видео дня

Сам инцидент с участием украинца произошел в конце августа. Он записал скандальное вмешательство полиции на телефон, а видео выложил в сети. Согласно записи, офицеры хотят наложить на мужчину штраф в размере 600 злотых. Когда он спрашивает почему и объясняет, что ничего плохого не сделал, офицеры становятся агрессивными. "Теперь пусть твой босс организует деньги", – говорит один из полицейских.

"Такая полиция в Польше", - говорит мужчина. "Я тебе сейчас в рыло дам, ты...",- отвечает офицер. "Я тебе сейчас дам полицию в Польше. Не нравится – вали в Украину", – слышны голоса полицейских.

В конце концов мужчина предполагает, что полицейский мог употреблять алкоголь. "Да, употреблял", - отвечает офицер.

Украинцы в Польше

После полномасштабного нападения РФ на Украину, в Польшу перебралось немалое число украинцев. Периодически с ними случаются неприятные ситуации с участием местных правоохранителей, или самих граждан Польши.

Вас также могут заинтересовать новости: