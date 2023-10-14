Российские спасатели утверждают, что в столице РФ горели покрышки и мусор.

В субботу, 14 октября, в сети появилась информация, что в столице РФ Москве горят склады. В городе возле платной безсветлофорной магистрали (Московский скоростной диаметр) на видео засняли столб густого черного дыма.

Спикер оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владислав Назаров в Telegram потроллил противников - написал, что они "снова курили в неустановленных местах". В РФ официально не подтвердили то, что в Москве произошло возгорание складов.

По сведениям МЧС РФ, 14 октября в городе огненное ЧП произошло якобы в здании, которое не использовали, а горели "мусор и покрышки". Спасатели отмечали, что огонь охватил площадь 120 квадратных метров.

На месте работали 43 спасателя, было привлечено 10 единиц техники. По состоянию на 12:53 пожар был ликвидирован. В российском ведомстве утверждали, что сведения о пострадавших не поступали.

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После того, как РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину, в Москве уже не раз происходили огненные инциденты.

В частности, в середине сентября стало известно, что возле станции метро "Владыкино" заметили густой черный дым. Кроме того, очевидцы сообщили, что были слышны звуки взрывов, и можно было увидеть огонь. Причину инцидента не сообщали. Стоит отметить, что Москву также уже не раз атаковали беспилотники.

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