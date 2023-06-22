В Кишиневе заявили, что не потерпят таких заявлений.

От посла РФ в Молдове требуют объяснений заявления гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо об ударах по их стране.

В Министерстве иностранных дел заявили, что решительно осуждают недавние заявления представителя РФ на украинской оккупированной территории, в которых их стране угрожала непосредственная угроза, пишет TWR Moldova.

"Подобные заявления абсолютно неприемлемы. Мы не потерпим таких выражений, направленных против Республики Молдова. Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызовет в экстренном порядке главу дипломатического представительства Российской Федерации в Республике Молдова с запросом соответствующих объяснений", - говорится в заявлении МИД.

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Удар по Чонгарскому мосту: что известно

Сегодня утром российские оккупанты заявили об ударе по Чонгарскому мосту. Глава оккупационной администрации Крыма Аксенов сказал, что никто не пострадал.

Сальдо заявил, что удар нанесли ракетами Storm Shadow. Позже он записал видео, в котором сказал, что удар по мосту "ничего не решает".

В этом же видео гауляйтер анонсировал "очень серьезный ответ" по мостам в Одесской области и в молдавских Джурджулештах.

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